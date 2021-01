Coronavirus: Bisher forderten heimische Impfstellen über 63.000 Dosen an

Bis Mittwochmittag sind über die seit Dienstag bestehende Bestellmöglichkeit für Coronavirus-Impfungen für heimische Impfstellen 63.190 Dosen angefordert worden. 31.355 weitere nach Österreich gelieferte Dosen waren für die rund 900 Pflegeeinrichtungen und Spitalsträger weiterhin im e-Shop der Bundesbeschaffung GmbH (BBG) verfügbar. Laut BBG-Aussendung hatten sich bis zum Dreikönigstag knapp zwei Drittel der zugelassenen Impfstellen im System angemeldet.

Bestellmöglichkeit für Coronavirus-Impfungen wird gut genutzt

Heimische Impfstellen sollen "vorausschauend zeitnah" bestellen

Es sei das Ziel, die in Österreich einlangenden Impfstoffdosen "so kurz als möglich zu lagern und seitens der Pharmalogistik so rasch als möglich bestellbar zu machen", hieß es in der Aussendung. Die Impfstellen seien im Gegenzug gefordert, "vorausschauend zeitnah die jeweils benötigten Impfstoffdosen zu bestellen, damit diese rasch zugestellt und verabreicht werden können."