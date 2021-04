Coronavirus: Anlaufstellen für Long-Covid-Patienten geplant

Etwa zehn Prozent der Coronavirus-Infizierten leiden auch Monate nach der eigentlichen Erkrankung noch an teils schweren Folgen von Covid-19. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) plant nun Anlaufstellen für diese Long-Covid-Patienten.

Dafür werde zunächst ein Konzept entwickelt, Vorbild sei das britische Gesundheitssystem, sagte ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter am Montag im Ö1-Morgenjournal. In England sollen bereits bis Ende April flächendeckend 83 Long-Covid-Zentren entstehen.

Long-Covid: Über 12 Wochen Beschwerden nach Coronavirus-Erkrankung

"Es ist sicherlich ganz notwendig, dass so eine Behörde geschaffen oder so ein Ort geschaffen wird, wo die Patientinnen und Patienten sich erkundigen können, informieren können. Wir haben das auch vor auf der Bundesländerebene", sagte Krauter. "Wir haben ein riesiges Thema mit Post-Covid", betonte er. "Es gibt Akut-Covid, das ist vier Wochen, dann das Ongoing-Covid-Syndrom bis zwölf Wochen und dann das Long-Covid mit über zwölf Wochen Krankheit. Und das fasst sich zusammen dann als Post-Covid-Zustand", erläutere der Leiter des Fachbereichs Medizinischer Dienst in der ÖGK.