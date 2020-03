Coronavirus: AK Wien schließt Standorte

Ab Montag ist die AK Wien nur mehr telefonisch und per E-Mail erreichbar, da das Haupthaus und die Beratungszentren geschlossen werden.

Zum Schutz ihrer Mitglieder und um ihren Beitrag zur Begrenzung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus zu leisten, wird die Arbeiterkammer Wien ihr Haupthaus in der Prinz-Eugen-Straße sowie die Beratungszentren in Liesing, Floridsdorf, Ottakring und Donaustadt ab Montag geschlossen halten.

In dringenden Fällen stehen die AK Berater telefonisch und per E-Mail mit Rat und Hilfe zur Verfügung, wie am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt wurde.