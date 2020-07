Coronavirus: 94 Neuinfektionen in Österreich

Am Freitag gab es in Österreich 94 Coronavirus-Neuinfektionen. Oberösterreich und Wien sind erneut die Coronavirus-Hotspots.

Die Zahl der SARS-CoV-2-Neuinfektionen in Österreich ist knapp unter der dreistelligen Grenze. Von Donnerstag auf Freitag (Stand: 9.30 Uhr) sind 94 Menschen positiv getestet worden, wie das Innenministerium bekannt gab. Bisher sind 706 Menschen in Österreich an Covid-19 verstorben.

Oberösterreich und Wien erneut die Coronavirus-Hotspots

Coronavirus-Hotspots sind erneut Oberösterreich mit 45 und Wien mit 34 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. In Niederösterreich gab es sechs neu registrierte Fälle, im Burgenland und in Tirol je drei. In Kärnten, Salzburg und Vorarlberg sind je ein Fall hinzugekommen, in der Steiermark gar keiner.