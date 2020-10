Coronavirus: 873 Neuinfektionen am Donnerstag in Österreich

In den vergangenen 24 Stunden gab es in Österreich, Stand Donnerstag, 9.30 Uhr, 873 Coronavirus-Neuinfektionen. 402 Fälle entfallen dabei auf Wien.

In Österreich sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) 873 Personen neu positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die meisten davon waren mit 402 in Wien, berichtete das Innenministerium am Donnerstag. Insgesamt wurden 8.370 aktive Fälle gezählt.