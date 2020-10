Coronavirus: 52 Prozent halten frühere Gastro-Sperrstunde für sinnvoll

Eine Umfrage hat gezeigt, dass eine Mehrheit der Österreicher eine frühere Gastro-Sperrstunde für sinnvoll halten würden. Diese wäre für 22 Uhr angedacht.

Eine Mehrheit der Österreicher ist dafür, die Sperrstunde in der Gastronomie bei steigenden Corona -Infektionszahlen auf 22.00 Uhr zu verlegen. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique research für die aktuelle Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" hervor.

52 Prozent würden frühere Sperrstunde für sinnvoll halten

Besonders groß ist die Zustimmung für eine solche Maßnahme unter Anhängern der Regierungsparteien, berichtete das Magazin in einer Aussendung vom Samstag. 67 Prozent der ÖVP-Wähler und 70 Prozent der Grün-Wähler sind demnach für die Sperrstunde um 22.00 Uhr.

Registrierungspflicht in Wien und Teilen Niedersöterreichs

Einige westliche Bundesländer haben die Sperrstunde in der Gastronomie bereits im September auf 22.00 Uhr vorverlegt. Wien beispielsweise hat dagegen eine Registrierungspflicht für Lokalbesucher eingeführt, und auch in Niederösterreich versucht man, mit Gästeblättern in Regionen mit der Corona-Ampelfarbe Orange eine frühere Sperrstunde zu vermeiden.