Coronavirus: 191 Neuinfektionen in Österreich am Sonntag

Am Sonntag wurden 191 Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich registriert. Die meisten Neuinfektionen gab es in Wien.

Von Samstag auf Sonntag wurden laut Innenministerium in Österreich 191 bestätigte Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert, 99 davon in Wien. Bisher gab es in Österreich 25.253 positive Testergebnisse. Mit aktuellem Stand (9.30 Uhr) sind österreichweit 732 Personen an den Folgen von Covid-19 verstorben, womit die Zahl der Toten gegenüber Samstag unverändert geblieben ist.

23 Infizierte befinden sich auf der Intensivstation

Weiterhin befinden sich 116 Covid-19-Erkrankte in einem Krankenhaus, die Zahl der Intensivpatienten stieg innerhalb der vergangenen 24 Stunden um eine Person auf 23. 21.558 Patienten sind wieder genesen, womit derzeit 2.963 aktive Fälle offiziell bekannt sind.

Die Neuinfektionen nach Bundesländern:

Burgenland: 1

Kärnten: 6

Niederösterreich: 24

Oberösterreich: 27

Salzburg: 2

Steiermark: 6

Tirol: 24

Vorarlberg: 2

Wien: 99