Coronatests beim Austria Center Vienna: Großer Andrang beim Drive-In

Am Sonntag kam es zu großem Andrang beim Drive-In beim Austria Center Vienna. Viele wollten ohne Terminvereinbarung einen Coronatest durchführen lassen.

Aufgrund des unfreundlichen Wetters haben am Sonntag viele ihr Auto in Betrieb genommen, um den Drive-In beim Austria Center Vienna für einen Test zu besuchen - viele auch ohne Terminvereinbarung. Das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) richtete deshalb einen Appell an die Wiener, nur mit einem Termin zum Drive-In zu kommen oder ohne Pkw problemlos den Walk-In zu nutzen. Dies gelte auch für den morgigen Montag.