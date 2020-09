Coronatest beim Kassenarzt wird gesetzlich verankert

In Zukunft könnte man einen Coronatest bei seinem Hausarzt auf Kosten der Krankenkasse machen lassen. Der Beschluss dazu ist bereits am Mittwoch im Nationalrat.

Die türkis-grüne Koalition plant angesichts der Coronakrise weitere Gesetzesänderungen: Bereits am Mittwoch soll der Nationalrat Covid-19-Tests in Arztpraxen beschließen, die von den Kassen (auf Kosten des Bundes) zu bezahlen sind. Auch weitere Änderungen der Coronagesetze will man plenarreif machen.