Coronapandemie lastet schwer auf Werbewirtschaft

Die Coronapandemie lastet schwer auf der Werbewirtschaft. "Der Großteil hängt in den Seilen. Die Werbekonjunktur zeigte eine deutliche Entwicklung nach unten. Die Auftragsbücher in der Werbewirtschaft sind leer", so Michael Mrazek, Obmann des Fachverbandes Werbung, mit Verweis auf den neuen WIFO-Werbeklimaindex. Aktuell stehe der Konjunkturindex bei minus drei Punkten, deutlich unter dem Wert des Vorjahres von plus 23 Punkten.