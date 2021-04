Coronapandemie: Frauen leiden im Job mehr an negativen Auswirkungen

Frauen sind im Beruf von den negativen Auswirkungen der Coronapandemie stärker belastet.

Frauen werden mittlerweile häufiger arbeitslos

54 Prozent der Frauen gehen auch krank arbeiten

54 Prozent der befragten Frauen gaben an, trotz gesundheitlicher Probleme zu arbeiten. Bei Männern lag der Anteil bei 49 Prozent. "Das ist jetzt kein großer Unterschied, aber es ist dennoch so, dass wir immer wieder beobachten, dass dieses Phänomen bei Frauen stärker auftritt als bei Männern", sagte Reinhard Raml vom Meinungsforschungsinstitut IFES. Bereits in den ersten Monaten der Pandemie habe sich gezeigt, dass Frauen mit Kindern vermehrt gesundheitliche Probleme entwickelt hätten. "Diese Mehrfachbelastung, die vor allem Frauen schultern müssen, zeigt, dass die Krise in all ihrer Ungleichheit vor allem Frauen stärker trifft." Frauen würden zudem häufiger in jenen Berufen arbeiten, in denen das Phänomen des Präsentismus, also krank zu arbeiten, in letzter Zeit besonders zugenommen hat, wie beispielsweise in der Pflege oder dem Gesundheitsbereich.