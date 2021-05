Coronapandemie bremste viele Urlaubsreisen ein

Die Coronapandemie hat die Reisemöglichkeiten der österreichischen Bevölkerung im vergangenen Jahr ausgebremst und auf das Niveau des Jahres 2000 zurückgeworfen.

Urlaube fanden 2020 vor allem im Inland statt

Reisen im ersten Coronajahr lässt sich in etwa so zusammenfassen: Urlaube fanden hauptsächlich im Inland bei Verwandten oder Bekannten statt. Man reiste mit dem Auto an und blieb kurz.