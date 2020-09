Coronamaßnahmen: Die Beschränkungen im Sport

Im Sportbereich gilt die 10-Personen-Regel nur in Ausnahmefällen. Auch Fitnesscenter sind etwa nicht betroffen. Alle genaue Regelungen findet ihr hier.

Keine Beschränkung im Fitnesscenter

In Fitnessstudios sind auch weiterhin keine Zugangsbeschränkungen vorgesehen. Es dürfen mehr als zehn Personen gleichzeitig hinein, außer sie besuchen einen von einem Trainer geführten Kurs. In diesen Fällen ist das für Veranstaltungen vorgesehene Zehn-Personen-Limit zu beachten. Diese Beschränkung in geschlossenen Räumen gilt grundsätzlich pro Trainingsgruppe, sofern eine Durchmischung der einzelnen Trainingsgruppen ausgeschlossen ist. Es können sich also in einer großen Halle mehrere Trainingsgruppen mit jeweils höchstens zehn Teilnehmenden aufhalten - die Trainer nicht mitgerechnet.