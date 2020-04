Coronakrise: WIFI bietet mehr Online-Weiterbildungen an

Während der Coronakrise bietet das WIFI mehr Online-Kurse zur Aus- und Weiterbildung an. Das eLearning-Programm wurde an allen WIFI-Standorten aufgestockt.

Auch wenn derzeit beim Wirtschaftsförderungsinstitut (WIFI) wegen des Coronastillstandes keine sogenannten Präsenzkurse stattfinden, gibt es umfangreiche Aus-, und Weiterbildungsmöglichkeiten. An allen WIFI-Standorten wurde das eLearning-Programm aufgestockt. Mit Online-Kursen können Teilnehmer auch in der Coronakrise ihre Fähigkeiten auffrischen oder sich neue aneignen.

Online-Angebote zu Sprachen und IT-Anwendertrainings

"Wer die Zeit nutzt und sich gezielt weiterbildet, hat nach der Coronakrise die besten Voraussetzungen", rührt WIFI-Chefin Tatjana Baborek die Werbetrommel für die Erwachsenen-Weiterbildung in momentan außergewöhnlichen Zeiten. Die gesamte eLearning-Schiene mit allen Online-Angeboten aus den Bundesländern findet sich unter wifi.at/elearning .

Derzeit stehen allen Weiterbildungswilligen Online-Angebote zu Sprachen, IT-Anwendertrainings, Betriebswirtschaft und Recht sowie Vorbereitungskurse für die Berufsreifeprüfung zur Verfügung. Manche Kurse werden auch als interaktiver Online-Live-Kurs durchgeführt, der von Trainerinnen und Trainern in virtuellen Räumen gehalten wird, teilte das WIFI am Freitag in einer Aussendung mit.