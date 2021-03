Coronakrise: Vorarlbergs Öffnungsschritte sollen noch am Montag geklärt werden

Noch am Montag sollten die Verhandlungen zwischen Vorarlberg und dem Gesundheitsministerium über die Gestaltung der Öffnungsschritte ab 15. März zu einem Ende kommen. In Zentrum der Verhandlungen steht die Frage, ob Coronavirus-Selbsttests als Zutrittserlaubnis gelten können.

Das Land Vorarlberg sieht die Verwendung von Selbsttests als Basis für Öffnungsschritte an. Im westlichsten Bundesland will man die Gastronomie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich öffnen. Auch Besuche von Kultur- und Sportveranstaltungen sollen in kleinem Rahmen wieder möglich werden. Laut Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) müssen die Gespräche schon deshalb am Montag abgeschlossen werden, weil ansonsten zu wenig Zeit bis zur Umsetzung am 15. März bleibt. Erwartet wurde allerdings, dass sich die Gespräche in Form einer Videokonferenz bis in den Abend ziehen. Ob Ergebnisse noch am Montag oder erst am Dienstag präsentiert werden, war vorerst ungewiss. Die Vorarlberger Gastronomen wollen aufsperren, allerdings nur unter passenden Vorgaben, etwa einer späten Sperrstunde.