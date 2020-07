Coronakrise und Homeoffice veränderten Arbeitswelt

Die Arbeitswelt wurde durch die Coronakrise stark verändert. Dabei hat sich das Homeoffice zu einer etablierten Arbeitsweise entwickelt.

Die Coronakrise hat die Arbeitswelt verändert. Was vor der Krise oft nur Einzelpersonen vorbehalten war, ist nun eine etablierte Arbeitsweise: Homeoffice. Die Mehrheit der Unternehmen (82 Prozent) rechnet damit, dass Homeoffice auch "nach Covid-19" von mehr Beschäftigten in Anspruch genommen wird, zeigt eine Deloitte-Befragung in Kooperation mit der Universität Wien und der Universität Graz.