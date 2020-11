Coronakrise: Schularbeiten in den ersten beiden Novemberwochen finden statt

Wie Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Montag bekannt gab, gibt es für die Schüler der Sekundarstufe II, die im Zuge des neuerlichen Lockdowns ab dem morgigen Dienstag auf Distance Learning umstellen müssen, in den ersten beiden Novemberwochen noch weiter Schularbeiten - vorausgesetzt es gibt entsprechend große Räume und der Schularbeitsstoff wurde schon vermittelt. Für die zweite Novemberhälfte geplante Schularbeiten müssen auf Dezember verschoben werden.

Coronavirus-Infektionszahlen bei Unter-14-Jährigen vergleichsweise niedrig

Bei der Pressekonferenz gab Faßmann weitere Details zu den Maßnahmen im Schulbereich bekannt, über die er die Schulen bereits am Sonntag in einem Schreiben informierte. Zum elementarpädagogischen Bereich sagte er, dass es dabei vor allem darum gehe, einen externen Eintrag des Virus zu verhindern. Deshalb sollten Kinder am Eingang mit Mund-Nasen-Schutz übergeben werden, und es wenig Mischung der Gruppen geben.

Zweiter Lockdown: Weitere Maßnahmen in den Schulen

Im Pflichtschulbereich, also Volksschulen, Mittelschulen, AHS-Unterstufe und Polytechnischen Schulen, gebe es weiterhin Präsenzunterricht bei erhöhten Sicherheitsmaßnahmen. So dürfen keine externe Personen mehr an der Schule, "die Kinder müssen etwa auf die Leseoma verzichten". Schulleiter können bei Bedarf das Tragen von Masken anordnen, hier vertraue er auf die "klug handelnden Schulleitungen", so Faßmann.