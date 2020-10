Coronakrise: Nun die Weichen für den Klimaschutz stellen

Umweltministerin Gewessler will die Coronakrise nicht ungenützt lassen, um die Weichen für den Klimaschutz zu legen. Besonders Homeoffice oder Telekonferenzen würden CO2 sparen.

Die Coronavirus -Pandemie hat zum massivsten Einbruch der Wirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Der Klimaschutz ist dadurch aber laut Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) keineswegs ins Hintertreffen geraten. "Ganz im Gegenteil - sowohl auf EU-Ebene als auch in Österreich ist der Klimaschutz ein ganz wesentlicher Bestandteil der Konjunkturprogramme", betonte die Ministerin im Rahmen einer Online-Veranstaltung von "Die Zeit".

"Genau jetzt ist der Zeitpunkt, die Weichen richtigzustellen", sagte Gewessler. "Das Ziel 2040/2050 ist klar - 2040 Klimaneutralität in Österreich, 2050 in Europa." Für die Standortpolitik bräuchten die Unternehmen Klarheit. "Diese Klarheit vermittelt die EU mit dem 'Green Deal'." Den CEOs der großen Konzerne "ist bewusst, das ist jetzt ihre Aufgabe", so die Ministerin. Die Märkte erwarteten das von ihnen - und auch die finanzierenden Banken. Für einen Kredit müssten die Unternehmen auch die Frage nach ihrem Decarbonisierungsplan beantworten. "Es sind ganz viele, die sich auf den Weg machen, denn sie erkennen, die Wettbewerbsfähigkeit der Zukunft sind grüne Prozesse."