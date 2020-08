Coronakrise mit starken Auswirkungen auf Designer

Die Coronakrise hat starke Auswirkungen auf Designschaffende. Bei einer Umfrage wurde die Arbeitssituation und der wirtschaftliche Erfolg unter die Lupe genommen.

Die Designorganisation designaustria hat heimische Designschaffende in einer dreistufigen Umfrage zu den Auswirkungen von Covid-19 auf ihre Arbeitssituation und wirtschaftlichen Erfolg befragt. Nun liegen die Ergebnisse der dritten Befragungsrunde vor, an der sich 59 Personen beteiligt haben.

Verschiebungen und Absagen von Aufträgen vermeldet

Zu den Auswirkungen von Corona meldeten 78 Prozent der Befragten eine Verschiebung sowie 58 Prozent Absagen von Aufträgen. Knapp 36 Prozent gaben an, in dieser Situation keinerlei Möglichkeiten zur Neuakquise zu haben. Weniger Designschaffende als in den letzten beiden Befragungsrunden stellten keine oder kaum Auswirkungen fest (20 gegenüber 25 Prozent im Mai). Vereinzelt wurde auch eine Verbesserung der Auftragslage gegenüber vor der Pandemie vermerkt (5 Prozent). Durchschnittlich rechneten die Teilnehmenden wie schon in den ersten beiden Befragungsrunden mit finanziellen Einbußen von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr.