Coronakrise: Menschen schätzen den verringerten Verkehr

Der Verkehrsrückgang während der Corona-Pandemie wird in einer Umfrage als positivster Effekt der Krise gesehen. Die leeren Straßen ziehen jedoch auch Raser an, die zur Gefahr werden können.

Die Österreicher fühlen sich durch den Verkehrsrückgang wegen der Coronavirus-Pandemie sicherer auf den Straßen. Rund 45 Prozent der Befragten sahen das in einer Umfrage in den ersten Wochen der Ausgangsbeschränkungen so, berichtete das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) am Freitag. Sogar mehr als die Hälfte nannte den spürbar geringeren Verkehr als positivsten Effekt der Krise.