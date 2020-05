Coronakrise: Mehr Angst vor finanzellen Problemen als vor Infektion

Die Österreicher haben mehr Angst vor finanziellen Problemen durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie als vor einer Infektion mit dem Virus.

Angst vor finanziellen Problemen in der Coronakrise

So gaben zehn Prozent der Befragten (Personen ab 16 Jahre) an, Angst vor finanziellen Problemen zu haben. Sieben Prozent befürchten, sich zu infizieren, und sechs Prozent, jemanden in der Familie aufgrund einer COVID-19-Erkrankung zu verlieren. Fünf Prozent halten einen Anstieg von Konflikten in der Familie oder in der Beziehung für wahrscheinlich.