Coronakrise: Medien haben Reichweite und Vertrauen gewonnen

Nahezu alle Nachrichtenmedien haben in der Coronakrise an Vertrauen und Reichweite gewonnen. Auch wurde ihnen weltweit finanziell von Regierungen unter die Arme gegriffen.

Die Coronakrise hat nahezu alle Nachrichtenmedien an Reichweite und Vertrauen gewinnen lassen, während Soziale Medien an Vertrauen verloren haben. Das geht aus dem am Dienstag publizierten Media for Democracy Monitor (MDM) 2020 hervor. Regierungen haben den Medien weltweit finanziell unter die Arme gegriffen. Das werbebasierte Geschäftsmodell vieler Medien habe sich aufgelöst.