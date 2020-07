Coronakrise leiß Preise für Treibstoff purzeln

Während der Coronakrise sind die Treibstoffkosten in Österreich rapide gefallen. Ein Liter Diesel kostete im Schnitt 1,08 Euro und kratzte auch schon an der Euromarke. Für Super musste man nur wenig mehr zahlen.

Die Spritpreise sind heuer im ersten Halbjahr nicht zuletzt wegen der Coronakrise so niedrig wie schon lange nicht mehr gewesen. Ein Liter Diesel kostete im Schnitt 1,08 Euro und damit um 13 Cent weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auch Eurosuper wurde um 13 Cent billiger und kostete durchschnittlich 1,10 Euro, so der VCÖ am Montag. Momentan sind die Preise besonders tief.