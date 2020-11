Coronakrise lässt Österreicher zu Putzteufeln werden

Die Coronakrise hat den Österreichern laut einer aktuellen Umfrage zu mehr Ordnung und Sauberkeit in den eigenen vier Wänden verholfen.

Seit März verbringen viele Österreicher mehr Zeit daheim. Wie eine Umfrage im Auftrag von ImmoScout24 unter 500 Personen zeigt, hat das auch Auswirkungen auf Ordnung und Sauberkeit in der Wohnung.

Ein Drittel der Österreicher gibt an, dass diese Aspekte nun viel wichtiger sind, 29 Prozent räumen öfter auf, 28 Prozent putzen öfter. In besonders hohem Maße haben die 18 bis 29-Jährigen durch die Krise ihre Liebe zu Sauberkeit und Ordnung entdeckt. In dieser Altersgruppe sagen ganze 44 Prozent, dass das darauf deutlich größeren Wert legen, 38 Prozent räumen viel öfter auf und 42 Prozent putzen öfter.