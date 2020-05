Coronakrise: Kosten für Medikamente stiegen rasant

Die Kosten für Medikamente stiegen Anfang März - noch vor der Coronakrise - rasant an. Grund dafür sind wohl Hamsterkäufe und die Erleichterung bei Verschreibungen.

Medikamente gehamstert

Die Österreicher haben offenbar nicht nur Lebensmittel und Klopapier in großen Mengen auf Vorrat gekauft, sondern auch Medikamente. Und da offenbar die teureren Medikamente, heißt es in den Sozialversicherung. Die Einlösung von Rezepten in öffentlichen Apotheken auf Kosten der sozialen Krankenversicherung ist nämlich im Vergleichszeitraum nur um 5,5 Prozent gestiegen.