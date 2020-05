Coronakrise: Handy-Sprachminuten haben sich schlagartig fast verdoppelt

Während der Coronakrise greifen die Österreicher öfter zum Handy. Sowohl die Sprachminuten als auch das benötigte Datenvolumen sind stark gestiegen.

Die heimischen Mobilfunknetz-Betreiber haben im vergangenen Jahr sowohl beim Umsatz als auch beim Betriebsgewinn zugelegt: Der Gesamtumsatz stieg um 4,4 Prozent auf 4,795 Mrd. Euro, der Gewinn vor Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) um 7,2 Prozent auf 1,761 Mrd. Euro, teilte das Forum Mobilkommunikation (FMK) am Dienstag mit. Heuer wird das Gesprächsvolumen wegen der Coronakrise kräftig steigen.

Anzahl der Telefonminuten schlagartig fast verdoppelt

"2020 ist alles anders", so FMK-Präsident Volker Libovsky, CTIO von Magenta. "Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die traditionelle Jahres-Pressekonferenz zu verschieben", erklärten Libovsky und FMK-Vizepräsident Lothar Roitner, Geschäftsführer des FEEI (Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie).

Ende September sollen dann auch aktuelle Markt- und Verkehrsdaten in Zeiten der Corona-Krise präsentiert werden. Schon jetzt steht fest: Weil nur noch knapp 46 Prozent aller Haushalte ein Festnetz-Telefon haben, hat sich die Anzahl der mobil telefonierten Sprachminuten schlagartig fast verdoppelt. Täglich wird nun 112.180.000 Minuten in den österreichischen Mobilfunknetzen telefoniert, was einer Steigerung gegenüber dem bisherigen Tagesdurchschnitt um mehr als 80 Prozent entspricht.