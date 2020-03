Coronakrise: FPÖ warnt vor "Überwachungsstaat"

FPÖ-Parteichef Norbert Hofer warnt in der Coronakrise vor einem "Umbau zum Überwachungsstaat". Man werden in den Nationalratssitzungen nächste Woche besonders auf das Thema achten.

Die FPÖ lehnt "Big Data" - also die Verwendung und Auswertung riesiger Datenmengen durch komplexe Technologien - im Kampf gegen die Corona-Pandemie ab. Parteichef Norbert Hofer warnte am Freitag in einer Aussendung vor einem "Umbau zum Überwachungsstaat". ÖVP und Grüne dürften die Krise nicht zum Anlass nehmen, um etwa nach dem Vorbild Israels diesen "mehr als bedenklichen Schritt" zu setzen.