Coronakrise: Chronologie der Maßnahmen in Österreich

Bisher sind zwei Corona-Wellen über Österreich gerollt. Hier eine Chronologie der Maßnahmen, für die man sich seither entschieden hat.

Erster Lockdown in Österreich ab 16. März 2020

Im Sommer entspannte sich die Lage kurz. Aber schon im August verschlechterten sich die Zahlen, die Regierung versuchte es mit Appellen und Kontakt-Tracing - aber im Herbst gab es ein böses Erwachen. Die Zahlen der Infizierten, der Spitals- und Intensiv-Patienten und der Todesfälle vervielfachten sich auf ein im Frühjahr unvorstellbares Ausmaß. Am 12. November wies das AGES-Dashboard den bisherigen Inzidenz-Spitzenwert von 565,9 aus. Das war fast zehn Mal so viel wie am 28. März, als mit 58,5 neu Infizierten pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche der Frühjahrs-Topwert erreicht wurde.

"Lockdown light" war zu wenig

Denn ein versuchter "Lockdown light" Ende Oktober war offensichtlich zu wenig. Am 17. November traten wieder strengste Maßnahmen in Kraft. Mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft kehrte man - bei etwas niedrigeren Zahlen - am 7. Dezember zur "Light"-Version zurück. Für Weihnachten gab es noch Ausnahmen, aber am 26. Dezember wurde mit einem dritten harten Lockdown das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Leben wieder auf ein Minimum begrenzt. Am 27. Dezember wurden aber auch die ersten Impfungen in Österreich verabreicht, was auf eine Rückkehr zum "normalen Leben" im Jahr 2021 hoffen lässt.