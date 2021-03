Coronakrise: Auch Niederösterreich und Burgenland verlängern Lockdown

Wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch mitteilte, wird nach Wien auch Niederösterreich die "Osterruhe" zur Eindämmung der Coronakrise bis 11. April verlängern. Wenig später gab auch das Burgenland bekannt, dass der Lockdown im Bundesland verlängert wird.

"Während eine bundesweite Strategie weiter ausständig ist - und die Ausweitung der Teststrategie im Parlament gescheitert ist", sei die Lage in Teilen der Ostregion "kritisch", so Mikl-Leitner. Daher werde Niederösterreich "solidarisch mit Wien" die vereinbarten Maßnahmen bis 11. April verlängern.

Niederösterreich hofft demnächst auf sinkende Coronavirus-Zahlen

Die niederösterreichische Landeschefin sieht als effizientestes Mittel im Kampf gegen die Pandemie "umfangreiches Testen". Das sei etwa in den niederösterreichischen Bezirken Neunkirchen, Wr. Neustadt Land und in der Stadt Wr. Neustadt "deutlich" zu beobachten. Dort sei die Sieben-Tages-Inzidenz von über 560 auf 292 gesunken. Auch rechneten die Experten damit, dass sich die Zusatzmaßnahmen, die Niederösterreich bereits vor zwei Wochen eingeleitet hat, in den nächsten Tagen positiv auf den weiteren Verlauf in Niederösterreich auswirken werden.