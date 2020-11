Coronakrise: Arbeitnehmer haben Anspruch auf Sonderbetreuungszeit für Kinder

Arbeitnehmer, die minderjährige Kinder zu Hause betreuen müssen, weil die Schule oder der Kindergarten geschlossen haben, werden künftig einen Rechtsanspruch auf vier bis zu vier Wochen Sonderbetreuungszeit haben - vorausgesetzt, trotz allen Bemühens stehen keine alternativen Betreuungsstrukturen zur Verfügung. Mit breiter Mehrheit hat der Sozialausschuss des Nationalrats eine entsprechende Novelle am Mittwoch zum Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz gebilligt.

NEOS stimmten gegen Novelle

Gegen die Novelle stimmten lediglich die NEOS. Ihrer Meinung nach wird mit dem Entwurf der Boden für Schulschließungen aufbereitet, berichtete die Parlamentskorrespondenz Mittwochabend. Zudem verwiesen sie auf drohende Probleme für Unternehmen. Sowohl Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) als auch Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) stellten einen Zusammenhang zwischen der Novelle und geplanten Schulschließungen allerdings vehement in Abrede. Es brauche schon in der jetzigen Konstellation Sicherheit für die Eltern, betonte Aschbacher.

Beschlossen hat der Sozialausschuss darüber hinaus die Verlängerung von Corona-Sonderregelungen für in Altersteilzeit befindliche Personen und für Selbstständige, die ihre Erwerbsarbeit eingestellt haben. Die bereits 2017 mit längeren Übergangsfristen beschlossene Angleichung der Kündigungsfristen für Arbeiter an jene der Angestellten wird hingegen um ein halbes Jahr auf 1. Juli 2021 verschoben. Was die von der Regierung in Aussicht gestellte zweite Einmalzahlung für Arbeitslose betrifft, sind die gesetzlichen Grundlagen noch ausständig - laut Arbeitsministerin Christine Aschbacher ist man gerade dabei, Details zu klären.