Coronakrise: Alternativschulen fürchten um ihre Existenz

Wegen der Coronakrise fürchten derzeit Alternativschulen um ihre Existenz. Der Dachverband fordert nun vom Bildungsministerium eine Lösung für das Weiterbestehen.

Die Schulen in freier Trägerschaft (u.a. Waldorf-, Montessorischulen) fürchten wegen der Corona-Krise um ihre Existenz. Die Schulen werden großteils von Elternbeiträgen finanziert, diese könnten sich nun aber nicht mehr alle Eltern leisten, warnt der Dachverband EFFE. In einem offenen Brief an das Bildungsministerium fordert er "eine tragbare Lösung für das Weiterbestehen" der Alternativschulen.