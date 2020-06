Coronakrise als Chance für die Klimakrise: Experten sehen Möglichkeiten

Die Coronakrise als Chance: Experten wie IHS-Chef Martin Kocher und die Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds, Theresia Vogel, glauben an günstigere Konditionen, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen.

Menschen hätten innerhalb kürzester Zeit lieb gewonnene Gewohnheiten über Bord geworfen, die Wissenschaft habe mehr Glaubwürdigkeit und Gehör bekommen und die Krise habe vor Augen geführt, was der Staat bewirken könne.

Homeoffice auch in Zukunft?

"Vieles wird davon abhängen, ob die Menschen ihr Verhalten wirklich ändern", sagte der Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS) am Dienstag bei einem virtuellen Business Breakfast. Befragungen würden schon jetzt zeigen, dass viele Homeoffice auch in Zukunft stärker nutzen wollen, was die Mobilität reduziere. Auf der anderen Seite gingen Menschen auch zurück zu ihren alten Verhaltensmustern oder implementierten neue, wie eine stärkere Nutzung von Streamingdiensten. "Streaming ist extrem energieineffizient", sagte Vogel.