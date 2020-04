Der gemeinsame Nenner von Klima- und Corona-Krise: Umweltausbeutung

Hans-Peter Hutter von der Medizinischen Universität Wien erklärt im Gespräch mit VIENNA.at, dass sowohl Klima- als auch Corona-Krise auf die Ausbeutung der Natur durch den Menschen zurückzuführen ist.

Was man unbedingt aus den Krisen lernen muss, ist nicht weiter ungebremst in die Natur einzugreifen. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschützt - auch der Mensch schützt sich so indirekt selbst, so Hutter.