Coronajahr bremste Hausverkäufe in Wien

Während der Coronakrise haben in Wien 2020 deutlich weniger Einfamilienhäuser und Villen den Eigentümer gewechselt als im Jahr 2019.

Die Umsätze verringerten sich um 13 Prozent auf 516 Mio. Euro. Aufgrund noch nicht verbücherter Verkäufe könne dieser Wert noch leicht steigen. Die Preise seien "stabil" geblieben, heißt es in einem aktuellen Report von Otto Immobilien.

Hausverkäufe während Coronapandemie teils vertagt

"Einige potenzielle Verkäufer haben aufgrund der Lockdowns ihre Verkaufsüberlegungen vertagt, um ihre Häuser und Gärten während der Reisebeschränkungen noch selbst zu nützen", erklärte der Leiter des Bereichs Wohnimmobilien, Richard Buxbaum, am Montag. Die Preisentwicklung sei davon allerdings nicht betroffen gewesen - "vor allem im hochpreisigen Segment übersteigt noch immer die Nachfrage deutlich das Angebot", betonte Villenexpertin Michaela Orisich.

Angesichts von Lockdowns, Homeoffice, Homeschooling oder auch Fitnessaktivitäten hat das eigene Zuhause im vergangenen Jahr deutlich an Stellenwert gewonnen. Das "Haus im Grünen" werde zunehmend als Alternative zur Wohnung in den innenstadtnahen Bezirken gesehen.

Großes Interesse an Häusern in Ottakring, Hernals, Floridsdorf und Liesing

"Neben den traditionell stark nachgefragten Bezirken 13, 18 und 19 bemerken wir ein großes Interesse am 16. und 17. Bezirk einerseits und an den Bezirken 21 bis 23 andererseits. Die Kombination aus Wohnen im Grünen und guter Erreichbarkeit der Arbeitsstätte und der Innenstadt gewinnt nachweislich an Bedeutung", berichtete Villenexpertin Sonja Kaspar.