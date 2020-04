Coronahilfen: VSV kritisiert Gutscheinlösung

Der Verbraucherschutzverein kritisiert die Gutscheinlösung bei bereits gekauften Tickets für Kulturveranstaltungen.

Kolba befürchtet hohen Rechercheaufwand der Kunden

Er ortet mit der Regelung einen "Raubbau im Konsumentenschutz auf der einen Seite" sowie ein "Beschäftigungsprogramm für die Gerichte, die die vielen unbestimmten Begriffe deuten werden müssen auf der anderen Seite". Die Frage beginne bereits damit, wer die Gutscheine vergeben darf. "Das dürfen Gebietskörperschaften nicht und Veranstalter nicht, wenn sie einer Gebietskörperschaft gehören oder die für sie haften", so Kolba, der einen hohen Rechercheaufwand der Kunden befürchtet. "Da die freiwillige Entgegennahme höherer Gutscheine nicht ausgeschlossen ist, kann so der Kunde in der Praxis übertölpelt werden. Er müsste etwa einen angebotenen Gutschein über 250 Euro zurückweisen und die Auszahlung von 70 Euro in Geld und nur 180 Euro in Gutschein verlangen." Die Gefahr sei, dass der Kunde "in Unkenntnis der Spielregeln" jedoch den Gutschein über 250 Euro nehme und so "freiwillig" das Gesetz ausheble.