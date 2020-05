Coronahilfen: Non-Profit-Organisationen sollen 700 Mio. Euro bekommen

Am Dienstag in der Vorwoche hat das angekündigte Gesetz zur Errichtung eines Corona-Unterstützungsfonds für Non-Profit-Organisationen den Kulturausschuss passiert.

Im Kulturausschuss des Nationalrats ist am Dienstag das in der Vorwoche angekündigte Gesetz zur Errichtung eines Corona-Unterstützungsfonds für Non-Profit-Organisationen plenarreif gemacht worden. Vorgesehen ist, dass der Finanzminister dafür Mittel in Höhe von 700 Mio. Euro bereitstellt. Neben den einbringenden Fraktionen ÖVP und Grüne stimmten auch SPÖ und NEOS zu.