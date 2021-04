Coronahilfen ausgeweitet: Neue Härtefall-Anträge ab sofort möglich

Die im Jänner versprochenen Ausweitungsmaßnahmen im Corona-Härtefallfonds sind nun in Geltung, beantragt werden kann ab heute, Freitag.

Zwischen 300.000 und 450.000 zusätzliche Anträge erwartet

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erwarten zwischen 300.000 und 450.000 zusätzliche Anträge durch die Ausweitung. Pro Antragsteller können zukünftig 15 Mal 2.600 Euro, insgesamt also bis zu 39.000 Euro abgeholt werden. Insgesamt erwirken Verlängerung und Zusatzbonus ca. 500 Mio. Euro an Auszahlungen (davon circa 140 Mio. durch den Zusatzbonus), hieß es in einem gemeinsamen Regierungspapier.

Blümel: Fonds habe sich in der Krise bewährt

Blümel betonte, dass sich der Fonds in der Krise bewährt habe: "Wir wollen so schnell jenen finanziell unter die Arme greifen, die unmittelbar Hilfe brauchen um ihre Lebenserhaltungskosten begleichen zu können. Wir sind hierbei so kulant wie möglich und so streng wie nötig.