Coronagesetze: Schwierige Kompromissfindung rund um den Bundesrat

Der aufgekündigte Schulterschluss der Opposition plus die rot-blaue Mehrheit im Bundesrat machen die Gesetzwerdung der Corona-Maßnahmen mittlerweile zu einer heiklen Sache.

Um Verzögerungen bis in den Juli hinein zu verhindern, will VP-Klubchef August Wöginger, wie er der APA sagte, den parlamentarischen Prozess beschleunigen und appelliert an die Opposition um Vernunft und Verständnis.