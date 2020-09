Coronagesetze: Keine Hausdurchsuchungen an Arbeitsorten

Der Entwurf für die Novelle des Covid-19-Maßnahmengesetzes solle laut Ministerium keine Hausdurchsuchungen an Arbeitsorten möglich machen.

Das Gesundheitsministerium hat am Montagabend in einer Stellungnahme gegenüber der APA Mutmaßungen in Medien widersprochen, wonach der überarbeitete Entwurf für die Novelle des COVID-19-Maßnahmengesetz (COVID-19-MG) Hausdurchsuchungen an Arbeitsorten ermöglichen würde. Es gehe stattdessen "um Vorlage von Unterlagen zur Überprüfung der Umsetzung von Corona-Bestimmungen", hieß es aus dem Ressort.