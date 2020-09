Coronacluster auf Partys: NÖ appelliert an die Jugend

Niederösterreichs Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister appellierte am Sonntag an das Verantwortungsgefühl der Jugend, Corona-gerecht zu feiern.

Die niederösterreichische Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) hat am Sonntag in Zeiten von Covid-19 an die Jugend appelliert, auf eine verantwortungsvolle und kontrollierbare Feierkultur zu achten. Dies insbesondere unter dem Aspekt, dass Treffen witterungsbedingt nunmehr wieder vermehrt in geschlossenen Räumen stattfänden. Unterstützung erhält die Politikerin von Jugendorganisationen.