Coronabedingter Rückstau bei Musterungen fast abgearbeitet

Das Bundesheer hat den coronabedingten Rückstau in den Stellungsstraßen weitgehend abgearbeitet. Dafür wurde das Personal aufgestockt und die Stellungszeiten und -tage ausgedehnt.

Wegen Corona müssen jene jungen Männer des Jahrgangs 2003, die im ersten Quartel 2021 eigentlich einen Stellungstermin gehabt hätten, voraussichtlich bis zu einem Jahr warten. Der Grund, warum sie nicht wie geplant vorgeladen wurden, ist der Rückstau in den Stellungsstraßen, der erst jetzt abgebaut ist. Zu Beginn der Pandemie mussten Stellungshäuser für Wochen geschlossen werden, was zu den Verzögerungen führte.

Geplante Stellung vom ersten Quartal um ein Jahr verschoben

Sobald der Jahrgang 2002 abgeschlossen ist - 1.943 junge Männer sind noch an der Reihe - werde mit der Stellung für den darauffolgenden Jahrgang begonnen, erläuterte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer. In Kärnten und der Steiermark wurde der Überhang bereits abgearbeitet. In Wien, Niederösterreich und Oberösterreich sollte dies in der kommenden Woche der Fall sein, in Tirol dann Anfang Mai. Erst ab dann werden die Termine für die Männer mit Geburtsjahr 2003 wie vorgesehen vergeben, jene für die ersten drei Monate in diesem Jahr wurden "hinten angehängt" und damit auf das erste Quartal 2022 geschoben, erläuterte Bauer.