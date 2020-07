Coronabedingte Ausfälle: AUA wollen Ticket-Rückerstattungen beschleunigen

Bei den Austrian Airlines will man die Refundierungen für stornierte Tickets bis Ende August erledigt haben. Das Volumen der Anfragen habe in der Coronakrise ein historisches Niveau erreicht.

Wie die Konzernmutter Lufthansa und die Schweizer Schwestergesellschaft Swiss arbeitet auch die Austrian Airlines (AUA) mit Hochdruck an der Erstattung der Ticketpreise für coronabedingte Flugausfälle an die Kunden. Auch sie will die Refundierungen für stornierte Tickets bis Ende August erledigen, wie ein Sprecher am Nachmittag zur APA sagte.