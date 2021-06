Coronabedingt heuer erhöhtes Badeunfälle-Risiko

Das Rote Kreuz warnt vor der Gefahr tödlicher Badeunfälle. Selbst ein kleines Planschbecken kann unbeaufsichtigt zur Todesfalle werden. Kinder ertrinken lautlos.

Corona-Pandemie erhöhte das Risiko für Badeunfälle

"Kleinkinder ertrinken lautlos. Sie können den Kopf nicht über Wasser halten und gehen sofort unter, ohne sich bemerkbar zu machen", warnte Elisabeth Kellner, Landesreferentin Rettungsschwimmen beim Wiener Jugendrotkreuz, in einer Aussendung am Mittwoch. 2019 sind in Österreich 38 Menschen ertrunken.