Coronaampel: Österreich bleibt rot, Wien fast orange

Die Coronaampel in Österreich leuchtet weiterhin rot, die Werte verbessern sich aber. Das Burgenland und Wien sind die Bundesländer mit besten Werten, Wien steht mit zwei anderen Bezirken auch an der Grenze zu Orange.

Auch wenn die Fallzahlen im Großteil des Landes zurückgehen, leuchtet die Corona-Ampel das achte Mal in Folge in ganz Österreich rot. Das geht aus dem Arbeitsdokument der Ampelkommission vor, das der APA vorliegt. Dabei sind in etlichen Bezirken die Zahlen mittlerweile unter das bundesweite Zwischenziel von 100 Fällen pro 100.000 Einwohner gesunken. Den niedrigsten Wert in der Woche zum 20. Dezember weist Hollabrunn mit 60,7 auf. Dahinter folgt Mistelbach mit 67,4.