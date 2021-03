Corona-Zutrittstests: Doskozil verhindert SPÖ-Blockade

Die Opposition wollte eigentlich die geplanten Zutrittstests für den Handel von 7. bis 10. April blockieren, daraus dürfte jetzt aber nichts werden. Burgenlands Landeshauptmann Doskozil stellt sich gegen die Blockade.

Die von der Opposition angekündigte Bundesrats-Blockade des Epidemie- und Covid-Maßnahmengesetzes wird an zwei Mandataren der SPÖ Burgenland scheitern. Angesichts der Situation auf den Intensivstationen sei es der "dümmste Zeitpunkt, aus parteipolitischem Kalkül wichtige rechtliche Rahmenbedingungen zu blockieren", sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Sonntag in der "Krone". Somit können die Eintrittstests im Handel in Ostösterreich wie geplant in Kraft treten.