Corona-Zahlen: ÖBB führen Maskentragepflicht im geschlossenen Bahnhofsbereich wieder ein

Wegen der steigenden Coronavirus-Erkrankungszahlen führen die ÖBB ab 21. September österreichweit wieder eine Maskentragepflicht im geschlossenen Bahnhofsbereich ein. Ab sofort werden Fahrgäste eine Woche lang über alle Kanäle darüber informiert, hieß es am Montag via Aussendung.

"Die öffentlichen Verkehrsmittel sind auch in der Krise das Rückgrat unserer Mobilität", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). "Damit das so bleibt, müssen wir alle zusammenhelfen und aufeinander Rücksicht nehmen. Das tun wir jetzt, indem wir alle Masken tragen. Nicht nur im Zug oder Bus, sondern auch am Bahnhof." Es gelten "weiterhin Rücksichtnahme und Eigenverantwortung", ergänzte ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä.