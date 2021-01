Corona-Zahlen in NÖ: 291 neue Infektionen am Dienstag

Am Dienstag wurden in Niederösterreich 291 neue Infektionen mit dem Coronavirus eingemeldet worden. In den letzten 24 Stunden gab es zwölf Todesfälle.

In Niederösterreich sind am Dienstag 291 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg im Vergleich zum Vortag um zwölf auf 891, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit.

9.218 Kontaktpersonen befanden sich in Quarantäne. Das waren um 144 mehr als am Montag.