Corona-Zahlen in NÖ: 116 neue Fälle, 67 Intensivpatienten

In den letzten 24 Stunden wurden in Niederösterreich 116 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Auf den Intensivstationen werden derzeit 67 Patienten behandelt.

Die Zahl der Covid-Intensivpatienten in den niederösterreichischen Landeskliniken ist weiter im Sinken. Am Dienstag wurden laut Bernhard Jany, Sprecher der Landesgesundheitsagentur, 67 an Corona Erkrankte behandelt. Das waren um fünf weniger als am Vortag.