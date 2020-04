Corona-Zahlen für Wien: 56 Neuinfizierte nach Ostern

Insgesamt 2.121 bestätigte Covid-19-Erkrankte wurden bis Mittwochfrüh in Wien gemeldet. Die Zahl der Genesenen erhöhte sich um zwölf auf 572, drei weitere Todesfälle wurden verzeichnet.

In Wien hat die Zahl der Covid-19-Neuinfizierten nach sehr niedrigen zweistelligen Werten zu Ostern nun wieder etwas zugenommen. In den vergangenen 24 Stunden wurden am Mittwoch (Stand 8.00 Uhr) 56 zusätzliche Corona-Erkrankte gemeldet. Aktuell gibt es in der Bundeshauptstadt somit 2.121 bestätigte Fälle, wie der medizinische Krisenstab der Stadt Wien informierte.