Corona-Zahlen für NÖ: 30 Neuinfektionen am Samstag

In den letzten 24 Stunden wurden in Niederösterreich 30 Covid-Neuinfektionen gemeldet. Aktuell sind 322 Personen aktiv am Virus erkrankt.

In Niederösterreich hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle bis Samstagfrüh um 30 auf 4.203 erhöht.

3.772 Personen, um 26 mehr als am Vortag, gelten als genesen. Aktuell sind im Bundesland damit 322 Menschen erkrankt, teilte der Sanitätsstab mit.

Freiwillige Corona-Tests für Lehrer: Alle Ergebnisse negativ

Von den über 11.000 Lehrern, die an freiwilligen PCR-Testungen vor dem Schulbeginn teilgenommen haben, waren alle negativ. Die freiwilligen Testungen fanden an 21 Standorten statt und wurden allen Lehrkräften sowie Gemeinde- und Bundesbediensteten, die in niederösterreichischen Schulen und Landeskindergärten tätig sind, angeboten.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeigte sich über die Teilnehmerzahlen erfreut: "Ich sehe darin einen großen und wichtigen Beitrag für einen möglichst sicheren Start ins neue Schuljahr", betonte sie in einer Aussendung.

Bislang mehr als 212.000 Testungen durchgeführt

In einem nächsten Schritt sollen nun auch den Landes- und Gemeindebediensteten in der Verwaltung freiwillige Tests angeboten werden. Insgesamt wurden in Niederösterreich bisher 212.444 Testungen durchgeführt.